Семак о попытке похищения Андрея Мостового: «Все волновались за него. Кто‑то мог позволить себе шутки, но ситуация нешуточная. Главное, все закончилось хорошо и все живы‑здоровы»

— Ситуацию обсуждали, конечно. Что сказать, все переживали и волновались за него. Кто‑то мог позволить шутки себе, но ситуация нешуточная абсолютно. Главное, все закончилось хорошо и все живы‑здоровы. Он помогает, забивает важные мячи. За желтую карточку ругать его не буду, — сказал Семак.