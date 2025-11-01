Семак о попытке похищения Андрея Мостового: «Все волновались за него. Кто‑то мог позволить себе шутки, но ситуация нешуточная. Главное, все закончилось хорошо и все живы‑здоровы»

Напомним, 23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита» попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера законодательного собрания Санкт-Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.
1 ноября петербургский клуб обыграл «Локомотив» со счетом 2:0 в 14-м туре Мир РПЛ.
— Тяжелая игра, счет был минимальный всю игру. В первом тайме мы играли хорошо, во втором подустали — и движение стало чуть хуже. При этом все отрабатывали моменты до конца.
Качество «Локомотива» — быстрые атаки, с этим мы справились. Больше опасности было от фланговых передач на Комличенко. Достойно сыграли в обороне и в атаке, поздравляю команду и болельщиков. Сложный матч, важно было победить.
— Почему первые замены были сделаны только на 75‑й минуте?
— Все доигрывали до конца, остроты у наших ворот было немного. В такую сложную игру входить непросто. Когда стало тяжело двигаться игрокам, мы освежили заменами. Нормально смотрелись и до замен, и после, что отрадно.
— Как вам перформанс Мостового? Обсуждали ли ситуацию?
— Ситуацию обсуждали, конечно. Что сказать, все переживали и волновались за него. Кто‑то мог позволить шутки себе, но ситуация нешуточная абсолютно. Главное, все закончилось хорошо и все живы‑здоровы. Он помогает, забивает важные мячи. За желтую карточку ругать его не буду, — сказал Семак.
Мостовой о праздновании гола «Локомотиву» в балаклаве: «Она специально была выбрана. До той ситуации две игры подряд забивал и отдавал».