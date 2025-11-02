«Барселона» — «Эльче». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.50
П2
3.55
Футбол. Италия
14:30
Верона
:
Интер
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.06
П2
1.42
Футбол. Испания
16:00
Леванте
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.50
П2
2.50
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.81
П2
5.70
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.42
П2
4.38
Футбол. Англия
17:00
Вест Хэм
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.36
П2
1.62
Футбол. Премьер-лига
17:00
Балтика
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.15
П2
2.98
Футбол. Франция
17:00
Ренн
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.58
П2
2.77
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.72
П2
3.06
Футбол. Испания
18:15
Алавес
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.09
П2
3.37
Футбол. Франция
19:15
Ланс
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.78
П2
6.70
Футбол. Франция
19:15
Лилль
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.73
П2
10.00
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.79
П2
4.78
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Сити
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.80
П2
5.81
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.65
П2
3.75
Футбол. Германия
19:30
Вольфсбург
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.84
X
3.88
П2
2.38
Футбол. Италия
20:00
Парма
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.15
П2
2.15
Футбол. Испания
20:30
Барселона
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.60
П2
16.00
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Комо
0
П1
X
П2

«Барселона» — «Эльче». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

Команды встретятся в 11-м туре Ла Лиги.

Источник: Спортс"

Матч пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».

Таблица Ла Лиги.

Статистика Ла Лиги.