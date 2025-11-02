Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Бетис
2
:
Мальорка
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
15.00
П2
63.00
Футбол. Италия
перерыв
Милан
1
:
Рома
0
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.14
П2
10.00
Футбол. Франция
перерыв
Брест
0
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
1.96
X
2.60
П2
7.28
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Спартак
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Хоффенхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Мусаев об удалениях Кордобы и Дугласа: «Первая карточка спорная, вторая больше похожа на несчастный случай. Это придало “Спартаку” уверенности»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об удалениях у «быков» в домашней игре против «Спартака» (2:1) в 14-м туре Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил две желтые карточки за 3 минуты за фолы на Руслане Литвинове в концовке матча 14-го тура Мир РПЛ. После этого арбитр также показал вторую желтую Дугласу Аугусто на 95-й минуте за отмашку.

— Ваше мнение по красным карточкам? Показалось, что вторая желтая Джону спорная.

— Больше первая карточка была спорная, мне кажется, что ее не было. Вторая больше похожа на несчастный случай. У Дугласа есть проблема, не те карточки он получил за игру локтями. Эти два удаления придали уверенности «Спартаку».

На «Балтику» у нас много кадровых потерь, придется поломать голову. Когда проявлять остальным ребятам себя, если не в игре с «Балтикой», — сказал Мурад Мусаев.