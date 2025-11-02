Жуков об игре «Спартака»: «Смотреть это — мучение для всех болельщиков. К сожалению, очередной потерянный сезон»

Команда Деяна Станковича на выезде уступила «Краснодару» (1:2) в 14-м туре Мир РПЛ.
«Спартак» как играл невнятно, так и продолжает. Ужасная игра в обороне. Большую часть времени абсолютная невнятная игра в нападении. Смотреть это — мучение для всех болельщиков «Спартака».
И это не разовая акция, так на протяжении всего сезона. К сожалению, очередной потерянный сезон. «Спартак» очень ужасно играет«, — сказал почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик “Спартака”.
«Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ с 22 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» — 10 баллов.