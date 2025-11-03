Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.11
П2
3.25
Футбол. Первая лига
16:00
Ротор
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.15
П2
3.50
Футбол. Первая лига
17:00
Чайка
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.73
П2
1.69
Футбол. Первая лига
18:30
Факел
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.30
П2
4.30
Футбол. Первая лига
18:30
Нефтехимик
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.12
П2
3.25
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Спартак
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Хоффенхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Эспаньол
1
П1
X
П2

Станкович об 1:2 с «Краснодаром»: «Ву, Денисов, Литвинов и Дмитриев бились как львы. Если бы “Спартак” не подарил второй гол, могло все завершиться иначе»

Деян Станкович оценил игру обороны «Спартака» в матче РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

Источник: Спортс"

— Когда ждать Джику? Как оцените игру Ву?

— Джику продолжает восстановление, сегодня он точно был не готов. Надеемся, что он восстановится в ближайшее время. Ву провел прекрасный матч против очень сильного нападающего.

— Может, было ошибкой выпустить Мартинса, а не Маркиньоса?

— У нас какое‑то время у обоих футболистов есть проблемы со здоровьем. Последние два месяца что‑то беспокоит. Не ищу здесь каких‑то отговорок. Посчитал, что Мартинс лучше готов, это мое решение.

Но есть еще соперник, который не позволяет тебе что‑то делать. У нас немало проблем, но это не умаляет заслуг «Краснодара». Они заслуженно победили.

Мы готовили определенный план, но он не сработал. Если бы не подарили второй гол, могло все завершиться иначе. Ву, Денисов, Литвинов и Дмитриев бились сегодня как львы, — сказал тренер «Спартака».