Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Факел
1
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.50
П2
35.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Нефтехимик
1
:
СКА-Хабаровск
1
Все коэффициенты
П1
3.05
X
5.31
П2
14.00
Футбол. Италия
20:30
Сассуоло
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.01
П2
3.49
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.95
П2
6.26
Футбол. Англия
23:00
Сандерленд
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.15
П2
2.70
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.08
П2
2.58
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
КАМАЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Енисей
0
П1
X
П2

Роналду о словах Руни, что Месси лучше: «Нет проблем, но я не согласен. Не буду скромничать»

Криштиану Роналду отреагировал на слова Уэйна Руни о том, что Лионель Месси лучше него.

— Руни сказал, что не ненавидит тебя, но все же считает, что Месси лучше.

— Нет проблем, но я не согласен. Не буду скромничать, — говорит форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии в тизере к интервью Пирсу Моргану.

Ранее журналист и телеведущий громко анонсировал разговор с Роналду, назвав его «самым личным и откровенным интервью». Сегодня был представлен анонс, первая часть интервью выйдет завтра.

Морган анонсировал «самое откровенное» интервью с Роналду. Предыдущее привело к расторжению контракта Криштиану с «МЮ».