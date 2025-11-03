Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Лацио
0
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.58
П2
5.50
Футбол. Англия
23:00
Сандерленд
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
3.31
X
3.15
П2
2.50
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
3.23
X
3.20
П2
2.46
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
КАМАЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Енисей
0
П1
X
П2

Пьяного маскота вывели со стадиона во время матча Кубка Англии

Sun: маскота вывели со стадиона во время матча из-за алкогольного опьянения.

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Маскота клуба «Сент-Олбанс Сити», представляющего седьмой по силе дивизион Англии, вывели со стадиона из-за алкогольного опьянения во время матча первого раунда Кубка страны против «Бертон Альбион», сообщает The Sun.

Согласно видеозаписи в соцсети Х, человек, одетый в костюм льва, который является талисманом любительской команды, позировал перед болельщиками в состоянии алкогольного опьянения, спотыкался, упал через рекламный щит, а также пытался выйти к кромке поля.

На другом видео заметно, как стюарды уводят маскота со стадиона, который при этом продолжал махать руками в сторону зрителей.

Субботняя встреча завершилась победой «Бертон Альбион» из английской Лиги 1 со счетом 6:0.