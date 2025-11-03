Пьяного маскота вывели со стадиона во время матча Кубка Англии

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Маскота клуба «Сент-Олбанс Сити», представляющего седьмой по силе дивизион Англии, вывели со стадиона из-за алкогольного опьянения во время матча первого раунда Кубка страны против «Бертон Альбион», сообщает The Sun.
Согласно видеозаписи в соцсети Х, человек, одетый в костюм льва, который является талисманом любительской команды, позировал перед болельщиками в состоянии алкогольного опьянения, спотыкался, упал через рекламный щит, а также пытался выйти к кромке поля.
На другом видео заметно, как стюарды уводят маскота со стадиона, который при этом продолжал махать руками в сторону зрителей.
Субботняя встреча завершилась победой «Бертон Альбион» из английской Лиги 1 со счетом 6:0.