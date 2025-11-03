Ричмонд
Главный тренер сербского клуба умер после потери сознания во время матча

Тренер «Радничков 1923» Жижович умер после потери сознания во время матча.

Источник: ФК "Раднички 1923"

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Главный тренер сербского футбольного клуба «Раднички 1923» Младен Жижович скончался после потери сознания во время матча 14-го тура чемпионата Сербии против «Младости», сообщает издание Telegraf.

Специалисту стало плохо на 22-й минуте встречи, которая проходила в городе Лучани. Он потерял сознание и упал возле скамейки запасных. Ему была оказана экстренная помощь, после чего его доставили в больницу, где специалист скончался. После того, как специалиста погрузили в машину скорой помощи, игра была продолжена, но спустя 20 минут была окончательно остановлена, когда по стадиону объявили о смерти боснийского специалиста. После сообщения диктора многие футболисты и представители штаба клуба «Раднички 1923» упали на газон и схватились за головы.

Соболезнования в связи с кончиной Жижовича выразил Футбольный союз Сербии.

«Его безвременная кончина стала огромной утратой для всего футбольного сообщества. Футбольный союз Сербии выражает глубочайшие соболезнования семье Жижовича, представителям клуба “Раднички 1923”, а также всем друзьям и близким. Покойся с миром, Младен. Твоя любовь к футболу и твое наследие навсегда останутся с нами», — говорится в заявлении Футбольного союза Сербии в соцсети Х.

Жижовичу было 44 года, он возглавил «Раднички 1923» 22 октября. В качестве игрока он становился чемпионом Боснии и обладателем Кубка страны. Будучи тренером, он работал в боснийских «Раднике», «Зриньски», «Слободе», «Бораце», саудовском «Аль-Холуде» и македонском «Шкупи».