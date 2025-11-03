Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Сандерленд
0
:
Эвертон
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
4.60
П2
1.41
Футбол. Испания
1-й тайм
Овьедо
0
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.86
П2
2.75
Футбол. Италия
1-й тайм
Лацио
0
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
2.75
П2
6.50
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
КАМАЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Енисей
0
П1
X
П2

Энрике из «Зенита» вызван на матчи Бразилии с Сенегалом и Тунисом вместе с Винисиусом, Родриго, Эдерсоном, Роке, Куньей, Милитао и Каземиро

Луис Энрике вновь получил вызов в сборную Бразилии.

На товарищеские матчи против Сенегала (15 ноября) и Туниса (18 ноября) главный тренер Карло Анчелотти вызвал следующих футболистов:

Вратари: Эдерсон («Фенербахче»), Бенто Крепски («Аль-Наср»), Уго Соуза («Коринтианс»);

Защитники: Кайо Энрике, Вандерсон де Оливейра (оба — «Монако»), Алекс Сандро, Данило (оба — «Фламенго»), Фабрисио Бруно («Крузейро»), Лусиано Жуба («Баия»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Уэсли Франса («Рома»), Маркиньос («ПСЖ»), Паулиньо Алвес («Васко да Гама»);

Полузащитники: Андрей Сантос («Челси»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Лукас Пакета («Вест Хэм»);

Нападающие: Эстевао, Жоао Педро (оба — «Челси»), Луис Энрике («Зенит»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Родриго, Винисиус Жуниор (оба — «Реал»), Витор Роке («Палмейрас»).