«Жаловался на тошноту». Стали известны подробности смерти тренера во время матча в Сербии

На 24-й минуте Жижович упал на кромке поля. По словам очевидцев, к моменту прибытия дежуривших на стадионе медиков тренер уже имел синий и даже черный цвет кожи. Его доставили в больницу и предприняли реанимационные действия, однако все это оказалось безуспешно.