«Жаловался на тошноту». Стали известны подробности смерти тренера во время матча в Сербии

44-летний Жижович умер в понедельник, потеряв сознание во время матча чемпионата Сербии против «Младоста».
На 24-й минуте Жижович упал на кромке поля. По словам очевидцев, к моменту прибытия дежуривших на стадионе медиков тренер уже имел синий и даже черный цвет кожи. Его доставили в больницу и предприняли реанимационные действия, однако все это оказалось безуспешно.
Официально причина смерти пока не называется, предварительно у Жижовича случился сердечный приступ. Следует отметить, что тошнота является одним из симптомов высокого артериального давления, при котором у человека может случиться гипертонический криз.
Жижович тренировал команду с 23 октября. «Раднички» занимают в таблице 10-е место.
Ранее Жижович работал в боснийском «Бораце», македонском «Шкупи». В качестве футболиста он провел 2 матча за сборную Боснии.