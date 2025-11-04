Ричмонд
«Жаловался на тошноту». Стали известны подробности смерти тренера во время матча в Сербии

Главный тренер клуба «Раднички» (Крагуевац) Младен Жижович в день своей смерти жаловался на тошноту, но никто не принял это во внимание, сообщает novosti.rs.

Источник: ФК "Раднички 1923"

44-летний Жижович умер в понедельник, потеряв сознание во время матча чемпионата Сербии против «Младоста».

На 24-й минуте Жижович упал на кромке поля. По словам очевидцев, к моменту прибытия дежуривших на стадионе медиков тренер уже имел синий и даже черный цвет кожи. Его доставили в больницу и предприняли реанимационные действия, однако все это оказалось безуспешно.

Официально причина смерти пока не называется, предварительно у Жижовича случился сердечный приступ. Следует отметить, что тошнота является одним из симптомов высокого артериального давления, при котором у человека может случиться гипертонический криз.

Жижович тренировал команду с 23 октября. «Раднички» занимают в таблице 10-е место.

Ранее Жижович работал в боснийском «Бораце», македонском «Шкупи». В качестве футболиста он провел 2 матча за сборную Боснии.