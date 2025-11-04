Ричмонд
Спаллетти о Йылдызе: «Он напоминает Хвичу и Ди Натале. Кенан демонстрирует невероятные результаты на тренировках и в матчах»

Лучано Спаллетти сравнил Кенана Йылдыза с Хвичей Кварацхелией и Антонио Ди Натале.

Источник: Спортс"

"Я спросил Кенана, где он предпочитает играть, и он ответил, что в центре и до левого фланга или чуть дальше, но всегда именно в этой зоне поля, так что меня это устраивает. Он лучше всего играет как на позиции второго нападающего, так и на фланге.

Проблемы могут возникнуть, когда его просят отбежать на 100 метров назад, но в современном футболе игра от обороны — это норма. Он готов выйти на поле во вторник.

Он напоминает мне Квару некоторыми техническими навыкам, а также Тото Ди Натале. Он один из тех игроков, которые и на тренировках, и в матчах демонстрируют невероятные результаты.

Раньше мы видели лишь 1% того, что футболисты делали на поле в течение недели, но теперь, к счастью, благодаря социальным сетям, появилось так много видео с определенными игровыми моментами. Он один из тех игроков, которые заполоняют инстаграм видеозаписями в конце сезона«, — сказал главный тренер “Ювентуса”.

Во вторник туринцы примут «Спортинг» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.