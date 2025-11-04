Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
КАМАЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Енисей
0
П1
X
П2

Рэмзи — о пропавшей собаке: «Она, скорее всего, скончалась»

Бывший полузащитник «Пумас» Аарон Рэмзи рассказал, что исчезновение собаки Хало продолжает преследовать его семью.

Источник: AP 2024

Собака 34-летнего валлийца пропала 9 октября. Футболист обещал около 20 тысяч долларов США за информацию о животном.

«Прошло четыре недели с того дня, как Хало пропал. Мы не знали, что она пропала, в течение недели. В течение трех недель мы делали все, что могли, чтобы найти ее. Мы не думаем, что когда-нибудь узнаем, что произошло. Мы не будем “двигаться дальше”, как это обычно бывает. Это будет продолжать преследовать нас. Мы должны попытаться смириться с тем, что она, скорее всего, скончалась. Мы хотим поблагодарить вас всех за вашу поддержку и молитвы в течение последних трех недель», — написал Рэмзи в соцсети.

По данным ESPN Mexico, на днях «Пумас» расторг контракт с полузащитником. Футболист сыграл в шести матчах за мексиканскую команду. Сейчас игрок восстанавливается после операции на подколенном сухожилии, проведенной в сентябре.