Рэмзи — о пропавшей собаке: «Она, скорее всего, скончалась»

«Прошло четыре недели с того дня, как Хало пропал. Мы не знали, что она пропала, в течение недели. В течение трех недель мы делали все, что могли, чтобы найти ее. Мы не думаем, что когда-нибудь узнаем, что произошло. Мы не будем “двигаться дальше”, как это обычно бывает. Это будет продолжать преследовать нас. Мы должны попытаться смириться с тем, что она, скорее всего, скончалась. Мы хотим поблагодарить вас всех за вашу поддержку и молитвы в течение последних трех недель», — написал Рэмзи в соцсети.