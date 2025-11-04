«Спартак» нашел нового тренера, в РПЛ зовут русского таланта из Европы. Трансферные слухи дня

«Я нахожусь дома в Мадриде в режиме ожидания. Жду, какие варианты появятся, чтобы продолжать играть. Иллюзии по поводу футбола еще не утрачены, так что нужно продолжать. Я играл в нескольких странах, это заставляет тебя расти. Нет места лучше Испании, но мы открыты для всего».