«Спартак» нашел нового тренера, в РПЛ зовут русского таланта из Европы. Трансферные слухи дня

В России
Батраков может перейти в «ПСЖ»
20-летний полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков попал в шорт-лист французского «ПСЖ». По информации «Матч ТВ», летом клуб может направить «Локомотиву» выгодное предложение о трансфере молодого футболиста.
До этого сообщалось, что Батраков привлек внимание топ-клубов в Европе и летом может покинуть «Локомотив». В этом сезоне Батраков демонстрирует впечатляющую форму, возглавляя список бомбардиров РПЛ с 10 забитыми мячами.
Черышев хочет продолжить карьеру
Экс-вингер «Реала» и «Валенсии» Денис Черышев находится в поисках новой команды. 34-летний российский футболист, чьим последним клубом был греческий «Паниониос», заявил, что не утратил страсти к футболу и открыт к предложениям.
Черышев подчеркнул, что готов к переезду из Испании, так как опыт игры в разных странах помогает ему адаптироваться:
«Я нахожусь дома в Мадриде в режиме ожидания. Жду, какие варианты появятся, чтобы продолжать играть. Иллюзии по поводу футбола еще не утрачены, так что нужно продолжать. Я играл в нескольких странах, это заставляет тебя расти. Нет места лучше Испании, но мы открыты для всего».
Вендел останется в «Зените»
Полузащитник «Зенита» Вендел подписал новое соглашение с клубом, которое рассчитано до 2029 года. По данным «МЯЧ RU», зарплата Вендела выросла почти вдвое — с 2,7 до 4,5 млн евро за сезон.
С октября Вендел получил право получить паспорт РФ, ведь прожил в стране более 5 лет. Поэтому в скором времени Вендел может потерять статус легионера, при этом став одним из самых высокооплачиваемых игроков РПЛ.
«Спартак» интересуется бывшим тренером «Динамо»
Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что «Спартак» интересуется экс-тренером «Динамо» Марцелом Личкой. По словам Гурцкая, спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао еще до увольнения Лички летал в Турцию и общался с ним.
По данным агента, в высшем руководстве «Спартака» убеждены, что Личка — топ-тренер. А один из главных инвесторов красно-белых лично хочет видеть Марцела на посту главного тренера. При этом, как сообщается, Личка готов возглавить «Спартак», если получит хорошее предложение.
«Спартак» хочет вернуть своего воспитанника из Европы
Как сообщают инсайдеры, «Спартак» активно интересуются 24-летним Никитой Иосифовым, который сейчас выступает в словенском «Целе». В этом сезоне полузащитник входит в топ-6 лучших бомбардиров чемпионата Словении и в топ-2 по оценкам на Sofascore.
Сообщается, что представители «Спартака» поедут специально посмотреть Иосифова в ближайших матчах «Целе». Никита — воспитанник «Спартака», но, по данным инсайдера Анара Ибрагимова, не горит желанием возвращаться в Россию и ждет предложений из Ла Лиги (раньше он выступал за молодежку «Вильярреала»).
В мире
Гарри Кейн может перейти в «Барселону»
По данным Diario Sport, в контракте англичанина есть пункт об отступных в размере 65 млн евро, который активируется летом 2026 года. «Барселона» видит в Кейне замену Левандовскому, но переход будет зависеть от финансового состояния каталонского клуба и его способности соответствовать правилам финансового фейр-плей.
Несмотря на интерес «Барселоны», конкуренцию в борьбе за Кейна составят клубы АПЛ и саудовские команды, предлагающие наиболее высокие зарплаты на рынке.
Эндрик покидает «Реал»
Нападающий «Реала» Эндрик согласился уйти в аренду во французский «Лион» после телефонного разговора с главным тренером команды Паулу Фонсекой. По данным L"Equipe, 19-летний бразилец надеется, что сделка будет завершена к 1 января.
Впрочем, клубы пока не пришли к соглашению, так как «Реал» настаивает на денежной компенсации за аренду. В этом сезоне после прихода Хаби Алонсо Эндрик выпал из обоймы, проведя всего один матч в Ла Лиге.
Довбик покинет «Рому»
Итальянские клубы «Милан» и «Рома» ведут переговоры о возможном обмене нападающими. «Милан» интересует украинский форвард Артем Довбик, в то время как «волкам» может перейти мексиканец Сантьяго Хименес. Сделка имеет высокие шансы быть закрытой уже в зимнее трансферное окно.
«Барселона» планирует выкупить Рэшфорда
«Барселона» намерена сохранить нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, который сейчас выступает в аренде. По данным Diario Sport, каталонский клуб готов заплатить «МЮ» отступные в размере 35 млн евро.
Со своей стороны, Рэшфорд согласен на существенное снижение зарплаты ради продолжения карьеры в Испании. Стороны работают над заключением долгосрочного контракта до 2030 года.