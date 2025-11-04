Криштиану Роналду: «МЮ» идет не той дорогой, у них нет структуры. У клуба потрясающий потенциал, меня печалит его состояние"

— Конечно, ведь я играл там много-много лет, выиграл Лигу чемпионов, «Золотой мяч», 12−13−14 титулов. Повторюсь: «Манчестер Юнайтед» до сих пор в моем сердце. Я люблю этот клуб. Но надо быть честными и сказать: слушайте, они идут не той дорогой. Необходимо меняться. И, по моему мнению, речь не только о тренере и игроках, — сказал форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии в интервью журналисту Пирсу Моргану.