Криштиану Роналду: «МЮ» идет не той дорогой, у них нет структуры. У клуба потрясающий потенциал, меня печалит его состояние"

— Меня печалит то, [в каком состоянии находится] клуб — один из самых важных клубов мира, клуб, который до сих пор в моем сердце по очевидным причинам. Нужно следовать советам образованных, умных людей, чтобы создать фундамент для будущего, [вернуть] «Манчестер Юнайтед», который был много лет назад. Никки Батт, Гари [Невилл], Рой Кин, Бекхэм — они стали большими игроками, но у них была молодежь.
Сейчас у «Манчестер Юнайтед» нет структуры. Надеюсь, в будущем это изменится, ведь у клуба потрясающий потенциал. Это один из самых важных клубов за сто лет.
— Ты следишь за результатами «МЮ»? Причиняет ли тебе боль то, как плохо они выступают?
— Конечно, ведь я играл там много-много лет, выиграл Лигу чемпионов, «Золотой мяч», 12−13−14 титулов. Повторюсь: «Манчестер Юнайтед» до сих пор в моем сердце. Я люблю этот клуб. Но надо быть честными и сказать: слушайте, они идут не той дорогой. Необходимо меняться. И, по моему мнению, речь не только о тренере и игроках, — сказал форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии в интервью журналисту Пирсу Моргану.