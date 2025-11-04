Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Наполи
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.50
П2
5.40
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Славия Пр
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
14.00
X
6.20
П2
1.26
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.40
П2
12.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.06
П2
3.04
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.57
П2
3.70
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Реал
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.05
П2
2.66
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.77
П2
2.71
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.97
П2
2.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.89
П2
8.00

Роналду о завершении карьеры: «Это произойдет скоро, но я буду готов. Это будет трудно, наверное, я заплачу. Я не скрываю своих чувств. Но я готовлюсь к будущему с 25−27 лет»

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о приближающемся завершении карьеры.

Источник: Спортс"

— Ты можешь представить себе завершение карьеры?

— Да.

— Можешь предположить, в каком возрасте это произойдет?

— Скоро. Но я думаю, что буду готов. Это будет непросто. Конечно. Это будет трудно. Да. Наверное, я заплачу. Да. Мне не трудно заплакать. Я не скрываю своих чувств. Я честный. Я открытый человек.

Будет очень, очень сложно. Да. Но, Пирс, я готовлюсь к своему будущему с 25−27 лет. Я готовлюсь к своему будущему. Так что, думаю, я смогу выдержать это давление, — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

Криштиану Роналду: «Мне все равно, что обо мне думают люди, считают ли меня высокомерным. Общественное мнение больше не имеет значения. Я просто хочу быть счастливым».

Роналду о том, что стал миллиардером: «Я им стал еще в 39. Это было похоже на выигрыш “Золотого мяча”, хотел достичь этой цифры. Я не одержим деньгами».