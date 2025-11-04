Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Наполи
0
:
Айнтрахт Ф
0
Все коэффициенты
П1
2.31
X
2.13
П2
8.75
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Славия Пр
0
:
Арсенал
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.50
П2
1.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.60
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.06
П2
3.04
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.57
П2
3.70
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Реал
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.05
П2
2.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
2.59
X
3.75
П2
2.65
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.97
П2
2.80
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.07
П2
8.50

Известного тренера не взяли на стажировку в Лондон из-за того, что он русскоговорящий

Бывший главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о проблемах со стажировкой в Европе из-за того, что он русскоговорящий, передает «Прессбол».

Источник: РИА "Новости"

«Недавно я пытался через знакомых попасть на стажировку в Лондон, но как только узнали, что я русскоговорящий, ситуация сразу стала трудной. Если раньше пробовали и Болгарию, и Сербию, и Венгрию, то сейчас и с этими странами тоже непросто», — сказал Гончаренко.

В Российской премьер-лиге Гончаренко работал главным тренером в краснодарской «Кубани», «Урале», «Уфе», московском ЦСКА и «Краснодаре». В октябре 2024 года после неудачного старта сезона Гончаренко принял «Пари Нижний Новгород». Благодаря набранным 27 очкам нижегородцы смогли избежать прямого вылета и отобрались в переходные матчи.