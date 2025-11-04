Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Наполи
0
:
Айнтрахт Ф
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.02
П2
6.03
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Славия Пр
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
13.00
X
5.10
П2
1.40
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.40
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.06
П2
3.04
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.57
П2
3.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Реал
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.05
П2
2.66
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.77
П2
2.71
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.97
П2
2.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.91
П2
8.25

Роналду о Трампе: «Один из тех людей, которые могут изменить или помочь с этим»

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о том, как президент США Дональд Трамп может повлиять на ситуацию в мире.

— Президенту Трампу, моему другу, подарили твою футболку, и ты написал на ней: «Президенту Дональду Трампу, играющему за мир». Что ты имел в виду?

— Он один из тех людей, которые могут изменить или помочь изменить мир, — сказал Роналду в тизере второй части интервью Пирсу Моргану.

Роналду не мечтает выиграть ЧМ: «Это должно определять, являюсь ли я одним из лучших в истории? По 6−7 выигранным матчам? По-вашему, это справедливо?».

Криштиану Роналду: «Мне все равно, что обо мне думают люди, считают ли меня высокомерным. Общественное мнение больше не имеет значения. Я просто хочу быть счастливым».