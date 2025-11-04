Роналду о Трампе: «Один из тех людей, которые могут изменить или помочь с этим»

— Президенту Трампу, моему другу, подарили твою футболку, и ты написал на ней: «Президенту Дональду Трампу, играющему за мир». Что ты имел в виду?
— Он один из тех людей, которые могут изменить или помочь изменить мир, — сказал Роналду в тизере второй части интервью Пирсу Моргану.
Роналду не мечтает выиграть ЧМ: «Это должно определять, являюсь ли я одним из лучших в истории? По 6−7 выигранным матчам? По-вашему, это справедливо?».
Криштиану Роналду: «Мне все равно, что обо мне думают люди, считают ли меня высокомерным. Общественное мнение больше не имеет значения. Я просто хочу быть счастливым».