Луис Энрике: «Бавария» была сильнее в равных составах, а «ПСЖ» делал ей приятные подарки и мог пропустить больше. Следующие матчи будут тяжелыми, у нас худшее расписание"

«Нет сомнений в том, что в равных составах “Бавария” была сильнее. Мы сделали очень приятные подарки сопернику в 1-м тайме. Могли пропустить и больше. Во втором все изменилось, поскольку у нас было на одного игрока больше.
Последствия? Я не могу говорить о будущем. Мы знаем, что у нас худшее расписание. Следующие матчи будут тяжелыми.
Я не знаю, что с Дембеле. Кажется, у этой травмы ничего общего с предыдущей, это что-то новое. Надо быть крайне осторожными«, — сказал главный тренер “ПСЖ”.
26 ноября парижане сыграют в ЛЧ с «Тоттенхэмом», 10 декабря — с «Атлетиком».