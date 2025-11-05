Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.65
П2
5.30
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
3
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
0
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
1
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
1
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
1
:
ПСВ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
4
:
Копенгаген
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
0
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2

«Оренбург» — «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 16:00

«Краснодар» сыграет в гостях с «Оренбургом» в ¼ финала Фонбет Кубка России.

Источник: Sports

Матч пройдет на стадионе «Газовик».

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблицы Фонбет Кубка России.

Календарь Фонбет Кубка России.