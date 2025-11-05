«Динамо» Махачкала — ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 18:15

Матч пройдет на «Анжи-Арене».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 18:15 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Таблицы Фонбет Кубка России.
Календарь Фонбет Кубка России.
ЦСКА сыграет с «Динамо» Махачкала в первом матче ¼ финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
