Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аякс
0
:
Галатасарай
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.20
П2
1.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бенфика
0
:
Байер
1
Все коэффициенты
П1
76.00
X
6.00
П2
1.18
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Брюгге
3
:
Барселона
3
Все коэффициенты
П1
9.75
X
1.50
П2
4.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Интер
2
:
Кайрат
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Манчестер Сити
3
:
Боруссия Д
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Марсель
0
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
10.00
X
1.19
П2
10.20
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2

Сергей Семак: «Чем больше говоришь о судействе, тем хуже судят — мстят за что‑то, наверное. Оказывается, можно хватать за футболки и держать, многие решения абсолютно непонятные»

Сергей Семак заявил, что многие решения судей кажутся ему непонятными.

Источник: Спортс"

В среду «Зенит» уступил «Динамо» в первом матче ¼ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Главным арбитром матча был Егор Егоров.

— Показалось, что вас снова не совсем удовлетворили судейские решения.

— Почему снова?

— Потому что такое уже бывало.

— Ну вы же видели, допустим, прошлую игру: на Нино наступают — ничего нет. Потом следующая игра: показывают красную карточку, и никто не понимает, почему.

То же самое сегодня: оказывается, можно хватать за футболки и держать, а уже судья решает — или ВАР, не знаю, кто именно решает — где задержка, а где нет. Любой контакт — решение принимают судьи, и многие из них абсолютно непонятные. Поэтому ничего не меняется: чем больше говоришь о судействе, тем хуже судят. Наверное, мстят за что‑то, не знаю, — сказал главный тренер «Зенита».