Суарес дисквалифицирован на ответный матч с «Нэшвиллом» в Кубке МЛС за удар ногой в бедро сопернику

В первом матче 1-го раунда Кубка МЛС «Интер Майами» уступил со счетом 1:2.
Во 2-м тайме Суарес ударил ногой в бедро защитника «Нэшвилла» Энди Нахара. По итогам эпизода арбитр не показал форварду «Интер Майами» карточку, но правила МЛС допускают применение дисциплинарных мер после матча.
Дисциплинарный комитет МЛС дисквалифицировал Суареса на одну игру — таким образом, уругваец пропустит ответный матч с «Нэшвиллом» 8 ноября.
Напомним, в сентябре Суареса отстраняли на 3 матча МЛС за плевок в сотрудника «Сиэтла» после финала Кубка лиг.
Скриншот: трансляция Apple TV.