Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аякс
0
:
Галатасарай
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.00
П2
1.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бенфика
0
:
Байер
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
7.50
П2
1.18
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Брюгге
3
:
Барселона
3
Все коэффициенты
П1
10.50
X
1.50
П2
5.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Интер
2
:
Кайрат
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
18.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Манчестер Сити
3
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Марсель
0
:
Аталанта
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
8.50
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2

Суарес дисквалифицирован на ответный матч с «Нэшвиллом» в Кубке МЛС за удар ногой в бедро сопернику

Луис Суарес дисквалифицирован на ответный матч с «Нэшвиллом» за удар ногой соперника.

Источник: Спортс"

В первом матче 1-го раунда Кубка МЛС «Интер Майами» уступил со счетом 1:2.

Во 2-м тайме Суарес ударил ногой в бедро защитника «Нэшвилла» Энди Нахара. По итогам эпизода арбитр не показал форварду «Интер Майами» карточку, но правила МЛС допускают применение дисциплинарных мер после матча.

Дисциплинарный комитет МЛС дисквалифицировал Суареса на одну игру — таким образом, уругваец пропустит ответный матч с «Нэшвиллом» 8 ноября.

Напомним, в сентябре Суареса отстраняли на 3 матча МЛС за плевок в сотрудника «Сиэтла» после финала Кубка лиг.

Скриншот: трансляция Apple TV.