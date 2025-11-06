«Бавария» лидирует в ЛЧ после 4-го тура, «Арсенал» — 2-й, «Интер» — 3-й, «Ман Сити» — 4-й, «Реал» — 7-й, «Ливерпуль» — 8-й,

Команда под руководством Венсана Компани выиграла все 4 матча на старте общего этапа.
По 12 очков также набрали «Арсенал» и «Интер», занимающие, соответственно, 2-е и 3-е места.
«Манчестер Сити» с 10 очками идет на 4-м месте, следом идут «ПСЖ», «Ньюкасл», «Реал», «Ливерпуль» и «Галатасарай», набравшие по 9 баллов.
«Барселона» занимает 11-е место (7 очков), «Челси» идет 12-м (7 очков), «Карабах» — 15-м (7 очков), «Атлетико» — 17-й (6 очков), «Монако» Александра Головина — 19-й, «Наполи» — 24-й.
«Ювентус» (3 очка) и «Кайрат» (1 очко) — в числе команд, идущих в зоне вылета. Ни одного балла не набрали лишь «Бенфика» и «Аякс» — 35-е и 36-е места.