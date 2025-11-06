Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Галатасарай
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
2
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2

«Бавария» лидирует в ЛЧ после 4-го тура, «Арсенал» — 2-й, «Интер» — 3-й, «Ман Сити» — 4-й, «Реал» — 7-й, «Ливерпуль» — 8-й,

«Бавария» возглавляет таблицу Лиги чемпионов после четырех туров.

Источник: Спортс"

Команда под руководством Венсана Компани выиграла все 4 матча на старте общего этапа.

По 12 очков также набрали «Арсенал» и «Интер», занимающие, соответственно, 2-е и 3-е места.

«Манчестер Сити» с 10 очками идет на 4-м месте, следом идут «ПСЖ», «Ньюкасл», «Реал», «Ливерпуль» и «Галатасарай», набравшие по 9 баллов.

«Барселона» занимает 11-е место (7 очков), «Челси» идет 12-м (7 очков), «Карабах» — 15-м (7 очков), «Атлетико» — 17-й (6 очков), «Монако» Александра Головина — 19-й, «Наполи» — 24-й.

«Ювентус» (3 очка) и «Кайрат» (1 очко) — в числе команд, идущих в зоне вылета. Ни одного балла не набрали лишь «Бенфика» и «Аякс» — 35-е и 36-е места.