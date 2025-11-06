Флик про 3:3 с «Брюгге»: «Барса» не прессинговала и проигрывала много дуэлей в середине поля — надо прибавлять. Но дело не в философии, нам незачем менять стиль игры"

"Матч получился непростым. Мы создавали моменты, но соперник хорошо защищался и действовал агрессивно. Мы не прессинговали и проигрывали много единоборств, особенно в середине поля.
Линии обороны нелегко так защищаться. Над этим надо поработать, все проанализировать. Надо играть интенсивнее, когда мяч не у нас, и быть начеку, когда соперник создает момент в одно-два касания. Обороняться надо не только за счет линии защиты, но и за счет работы полузащитников. В этом плане надо прибавлять.
Что-то мы можем изменить, но надо и придерживаться нашей философии. Нам незачем менять стиль игры, мы — «Барселона». Дело не в философии, мы способны лучше выполнять работу. Когда интенсивности не хватает, шансов нет. Команды в ЛЧ быстро убегают в контратаки, и «Брюгге» это здорово удавалось — мы это уважаем. Ничью со счетом 3:3 не назвать хорошим результатом, но мы смогли отыграться«, — сказал главный тренер “блауграны”.