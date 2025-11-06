Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Галатасарай
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
2
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2

Флик про 3:3 с «Брюгге»: «Барса» не прессинговала и проигрывала много дуэлей в середине поля — надо прибавлять. Но дело не в философии, нам незачем менять стиль игры"

Ханс-Дитер Флик раскритиковал игру полузащиты в матче с «Брюгге» (3:3) в Лиге чемпионов.

"Матч получился непростым. Мы создавали моменты, но соперник хорошо защищался и действовал агрессивно. Мы не прессинговали и проигрывали много единоборств, особенно в середине поля.

Линии обороны нелегко так защищаться. Над этим надо поработать, все проанализировать. Надо играть интенсивнее, когда мяч не у нас, и быть начеку, когда соперник создает момент в одно-два касания. Обороняться надо не только за счет линии защиты, но и за счет работы полузащитников. В этом плане надо прибавлять.

Что-то мы можем изменить, но надо и придерживаться нашей философии. Нам незачем менять стиль игры, мы — «Барселона». Дело не в философии, мы способны лучше выполнять работу. Когда интенсивности не хватает, шансов нет. Команды в ЛЧ быстро убегают в контратаки, и «Брюгге» это здорово удавалось — мы это уважаем. Ничью со счетом 3:3 не назвать хорошим результатом, но мы смогли отыграться«, — сказал главный тренер “блауграны”.