Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.65
П2
3.90
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Галатасарай
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
2
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо
3
П1
X
П2

Моуринью про 0:1 от «Байера»: «Это неспортивное поведение… Судья не питает ко мне симпатии, и я к нему тоже. “Бенфика” проиграла не из-за арбитра»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью оценил работу главного арбитра Симоне Соццы в матче Лиги чемпионов против «Байера» (0:1).

Источник: Спортс"

"Не хочу слишком много говорить об этом.

Не люблю протестовать просто так, но все это неспортивное поведение… Я обычно говорю, что когда команда ведет себя чрезмерно неспортивно, виноват только один человек — судья. Редко можно увидеть, как судья показывает желтую карточку вратарю в первом тайме — такое случается только на 89-й минуте. Возможно, ничего особенного не произошло и не было никаких вопиющих ошибок.

Мы все несем ответственность в матче. И в этом отвратительном аспекте матча виноваты те, кто это допускает. Судья, которого я, к сожалению, хорошо знаю и знаю, что он не питает ко мне особой симпатии, да и я к нему тоже.

Но не думаю, что мы проиграли из-за судьи. Мы проиграли, потому что не забили голы", — сказал Жозе Моуринью.