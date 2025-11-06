Моуринью про 0:1 от «Байера»: «Это неспортивное поведение… Судья не питает ко мне симпатии, и я к нему тоже. “Бенфика” проиграла не из-за арбитра»

"Не хочу слишком много говорить об этом.
Не люблю протестовать просто так, но все это неспортивное поведение… Я обычно говорю, что когда команда ведет себя чрезмерно неспортивно, виноват только один человек — судья. Редко можно увидеть, как судья показывает желтую карточку вратарю в первом тайме — такое случается только на 89-й минуте. Возможно, ничего особенного не произошло и не было никаких вопиющих ошибок.
Мы все несем ответственность в матче. И в этом отвратительном аспекте матча виноваты те, кто это допускает. Судья, которого я, к сожалению, хорошо знаю и знаю, что он не питает ко мне особой симпатии, да и я к нему тоже.
Но не думаю, что мы проиграли из-за судьи. Мы проиграли, потому что не забили голы", — сказал Жозе Моуринью.