Моуринью про 0:1 от «Байера»: «Это неспортивное поведение… Судья не питает ко мне симпатии, и я к нему тоже. “Бенфика” проиграла не из-за арбитра»

Не люблю протестовать просто так, но все это неспортивное поведение… Я обычно говорю, что когда команда ведет себя чрезмерно неспортивно, виноват только один человек — судья. Редко можно увидеть, как судья показывает желтую карточку вратарю в первом тайме — такое случается только на 89-й минуте. Возможно, ничего особенного не произошло и не было никаких вопиющих ошибок.