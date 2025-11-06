Кушанашвили об инциденте на Евро-2004: «В суде сказали: “Видел оба матча сборной России. Вы единственный из России, кто бегал!”

— Десять дней. Я поехал на судебное заседание. Судьей был, на мое счастье, футбольный болельщик. Он говорит: «Где была ваша голова, когда вы выбегали на поле?» Объясняю ему. В ответ он мне сказал самую смешную реплику: «Я видел оба матча сборной России [на Евро-2004]. Вы единственный из России, кто бегал!».