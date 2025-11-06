Инфантино пошутил своем футбольном таланте: «Я понял, что смогу потрогать Кубок мира, только если стану президентом ФИФА»

В ходе своей речи Инфантино в шутку сравнил свой футбольный талант с уровнем Месси.
«Я понял, что если когда-нибудь захочу прикоснуться к Кубку мира, мне придется стать президентом ФИФА», — сказал Инфантино.
Президент ФИФА Джанни Инфантино в среду выступил на Американском бизнес-форуме. В мероприятии также приняли участие форвард «Интер Майами» Лионель Месси и президент США Дональд Трамп в роли спикеров.
