Роналду о том, почему не был на похоронах Жоты: «Не хожу на кладбища после смерти отца. Мне не нужно быть в первом ряду, чтобы меня увидели и похвалили — я все делаю за кадром»

Люди могут меня критиковать, но я доволен своим решением. Мне не нужно быть в первом ряду, чтобы люди меня видели и похвалили меня: Криштиану пришел. Нет, нет. Я планирую какие-то вещи, думаю о его семье. Мне не нужно быть перед камерами, чтобы люди видели то, что я делаю. Я делаю все за кадром, друзья мои«, — сказал в интервью Пирсу Моргану форвард “Аль-Насра” и сборной Португалии.