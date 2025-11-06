Криштиану Роналду: «Я популярнее Трампа, в мире нет никого более известного. Даже в какой-нибудь маленькой Исландии меня знают»

— Вы двое — самые известные люди на планете, верно? У тебя больше всех подписчиков в Instagram, а он, пожалуй, самый узнаваемый человек в мире.
— Давай устроим дебаты на весь мир. Кто известнее? Я или Дональд Трамп?
— И как ты думаешь?
— Я. Думаю, во всем мире, даже в какой-нибудь маленькой Исландии, меня знают больше, чем его.
— Правда?
— Да.
— Интересное сравнение. Думаешь, ты бы победил?
— Да.
— Скорее всего, так и есть.
— Думаю, в мире нет никого более известного, чем я, — сказал в интервью Пирсу Моргану нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии.