Криштиану Роналду: «Я популярнее Трампа, в мире нет никого более известного. Даже в какой-нибудь маленькой Исландии меня знают»

Криштиану Роналду заявил, что он самый известный в мире, в популярности ему уступает даже президент США Дональд Трамп. Ранее португалец заявил, что хотел бы встретиться с Трампом.

Источник: Спортс"

— Вы двое — самые известные люди на планете, верно? У тебя больше всех подписчиков в Instagram, а он, пожалуй, самый узнаваемый человек в мире.

— Давай устроим дебаты на весь мир. Кто известнее? Я или Дональд Трамп?

— И как ты думаешь?

— Я. Думаю, во всем мире, даже в какой-нибудь маленькой Исландии, меня знают больше, чем его.

— Правда?

— Да.

— Интересное сравнение. Думаешь, ты бы победил?

— Да.

— Скорее всего, так и есть.

— Думаю, в мире нет никого более известного, чем я, — сказал в интервью Пирсу Моргану нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии.