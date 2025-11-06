Энрике из «Зенита», Месси, Роналду, Ямаль, Мбаппе, Дембеле, Винисиус, Холанд, Салах, Беллингем, Хакими, ван Дейк, Доннарумма — претенденты на попадание в команду года от ФИФА

Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Базель
1
:
ФКСБ
0
П1
1.06
X
13.00
П2
34.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Црвена Звезда
0
:
Лилль
0
П1
3.80
X
2.60
П2
2.85
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Динамо З
0
:
Сельта
3
П1
100.00
X
22.00
П2
1.02
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Мальме
0
:
Панатинаикос
0
П1
3.55
X
2.25
П2
3.60
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ницца
1
:
Фрайбург
3
П1
56.00
X
13.00
П2
1.06
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Зальцбург
0
:
Гоу Эхед Иглз
0
П1
2.54
X
4.75
П2
16.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Штурм
0
:
Ноттингем Форест
0
П1
7.50
X
2.25
П2
2.35
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Утрехт
1
:
Порту
0
П1
1.85
X
3.10
П2
6.34
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЕК
0
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЕК Л
0
:
Абердин
0
П1
2.20
X
2.45
П2
6.70
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Целе
0
:
Легия
1
П1
10.00
X
4.20
П2
1.42
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Майнц
0
:
Фиорентина
1
П1
10.00
X
3.90
П2
1.45
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Ноа
1
:
Сигма
2
П1
7.50
X
3.65
П2
1.68
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Самсунспор
1
:
Хамрун Спартанс
0
П1
1.08
X
10.50
П2
59.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шахтер
1
:
Брейдаблик
0
П1
1.10
X
9.00
П2
62.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Спарта П
0
:
Ракув
0
П1
2.40
X
2.18
П2
6.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Маккаби
П1
1.23
X
7.42
П2
13.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Лион
П1
1.69
X
4.18
П2
5.14
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
П1
1.35
X
5.55
П2
9.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Брага
:
Генк
П1
1.69
X
4.19
П2
5.10
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Лудогорец
П1
1.56
X
4.49
П2
6.28
Футбол. Лига Европы
23:00
ПАОК
:
Янг Бойз
П1
1.47
X
5.25
П2
6.35
Футбол. Лига Европы
23:00
Виктория Пл
:
Фенербахче
П1
3.23
X
3.61
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Рома
П1
5.80
X
4.25
П2
1.62
Футбол. Лига Европы
23:00
Штутгарт
:
Фейеноорд
П1
1.70
X
4.31
П2
4.74
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЗ
П1
1.44
X
5.10
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Зриньски
П1
1.73
X
4.00
П2
5.06
Футбол. Лига конференций
23:00
Хеккен
:
Страсбур
П1
3.49
X
4.01
П2
2.03
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Омония
П1
1.91
X
4.40
П2
4.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Линколн
:
Риека
П1
9.00
X
5.00
П2
1.34
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Лех
П1
1.57
X
4.42
П2
6.40
Футбол. Лига конференций
23:00
Шелбурн
:
Дрита
П1
1.58
X
4.22
П2
6.21
Футбол. Лига конференций
23:00
Шкендия
:
Ягеллония
П1
4.57
X
3.75
П2
1.84
Футбол. Лига конференций
23:00
Рапид В
:
Университатя Кр
П1
1.89
X
3.65
П2
4.20
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
3
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Энрике из «Зенита», Месси, Роналду, Ямаль, Мбаппе, Дембеле, Винисиус, Холанд, Салах, Беллингем, Хакими, ван Дейк, Доннарумма — претенденты на попадание в команду года от ФИФА

Стали известны кандидаты на попадание в команду года от ФИФА.

Источник: Спортс"

Всего в список вошли 88 футболистов.

Вратари:

Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль»);

Яссин Буну (Марокко, «Аль-Хилfль»);

Диогу Кошта (Португалия, «Порту»);

Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал Мадрид»);

Микеле Ди Грегорио (Италия, «Ювентус»);

Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Пари Сен-Жермен» / «Манчестер Сити»);

Фабио Лопес (Бразилия, «Флуминенсе»);

Джон Виктор (Бразилия, «Ботафого» / «Ноттингем Форест»);

Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»);

Эдуар Менди (Сенегал, «Аль-Ахли»);

Алекс Мерет (Италия, «Наполи»);

Кевин Мьер (Колумбия, «Крус Асуль»);

Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»);

Ян Облак (Словения, «Атлетико Мадрид»);

Давид Райя (Испания, «Арсенал»);

Роберт Санчес (Испания, «Челси»);

Унаи Симон (Испания, «Атлетик Бильбао»);

Ян Зоммер (Швейцария, «Интер»);

Миле Свилар (Бельгия, «Рома»);

Войчех Шченсны (Польша, «Барселона»);

Уэвертон (Бразилия, «Палмейрас»);

Ронуэн Уильямс (ЮАР, «Мамелоди Сандаунс»).

Защитники:

Пау Кубарси (Испания, «Барселона»);

Марк Кукурелья (Испания, «Челси»);

Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»);

Джованни Ди Лоренцо (Италия, «Наполи»);

Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»);

Дензел Думфрис (Нидерланды, «Интер»);

Рафаэл Геррейру (Португалия, «Интер»);

Ашраф Хакими (Марокко, «Пари Сен-Жермен»);

Дин Хейсен (Испания, «Борнмут» / «Реал Мадрид»);

Ибраима Конате (Франция, «Ливерпуль»);

Калиду Кулибали (Сенегал, «Аль-Хилаль»);

Жюль Кунде (Франция, «Барселона»);

Габриэл Магальяэс (Бразилия, «Арсенал»);

Маркиньос (Бразилия, «Пари Сен-Жермен»);

Нуну Мендеш (Португалия, «Пари Сен-Жермен»);

Николас Отаменди (Аргентина, «Бенфика»);

Вильян Пачо (Эквадор, «Пари Сен-Жермен»);

Антонио Рюдигер (Германия, «Реал Мадрид»);

Вильям Салиба (Франция, «Арсенал»);

Тиаго Силва (Бразилия, «Флуминенсе»);

Дайо Упамекано (Франция, «Бавария»);

Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»).

Полузащитники:

Джон Арьяс (Колумбия, «Флуминенсе» / «Вулверхэмптон»);

Джуд Беллингем (Англия, «Реал Мадрид»);

Мойсес Кайседо (Эквадор, «Челси»);

Френки де Йонг (Нидерланды, «Барселона»);

Бруну Фернандеш (Португалия, «Манчестер Юнайтед»);

Энцо Фернандес (Аргентина, «Челси»);

Райан Гравенберх (Нидерланды, «Ливерпуль»);

Йозуа Киммих (Германия, «Бавария»);

Алексис Мак Аллистер (Аргентина, «Ливерпуль»);

Скотт Мактоминей (Шотландия, «Наполи»);

Джамал Мусиала (Германия, «Бавария»);

Жоау Невеш (Португалия, «Пари Сен-Жермен»);

Рубен Невеш (Португалия, «Аль-Хиляль»);

Майкл Олисе (Франция, «Бавария»);

Коул Палмер (Англия, «Челси»);

Педри (Испания, «Барселона»);

Деклан Райс (Англия, «Арсенал»);

Фабиан Руис (Испания, «Пари Сен-Жермен»);

Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити»);

Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал Мадрид»);

Витинья (Португалия, «Пари Сен-Жермен»);

Флориан Виртц (Германия, «Байер» / «Ливерпуль»).

Нападающие:

Салем Аль-Досари (Саудовская Аравия, «Аль-Хилаль»);

Брэдли Барколя (Франция, «Пари Сен-Жермен»);

Усман Дембеле (Франция, «Пари Сен-Жермен»);

Дезире Дуэ (Франция, «Пари Сен-Жермен»);

Серу Гирасси (Гвинея, «Боруссия Дортмунд»);

Виктор Дьокереш (Швеция, «Спортинг» / «Арсенал»);

Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»);

Луис Энрике Андре (Бразилия, «Ботафого» / «Зенит»);

Александер Исак (Швеция, «Ньюкасл» / «Ливерпуль»);

Харри Кейн (Англия, «Бавария»);

Хвича Кварацхелия (Грузия, «Наполи» / «Пари Сен-Жермен»);

Роберт Левандовски (Польша, «Барселона»);

Лаутаро Мартинес (Аргентина, «Интер»);

Килиан Мбаппе (Франция, «Реал Мадрид»);

Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»);

Жоао Педро (Бразилия, «Брайтон» / «Челси»);

Рафинья Диас (Бразилия, «Барселона»);

Матео Ретеги (Италия, «Аталанта» / «Аль-Кадисия»);

Криштиану Роналду (Португалия, «Аль-Наср»);

Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);

Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал Мадрид»);

Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»).