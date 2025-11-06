Экс-председатель комитета ФИФА обвинил Инфантино в нарушении нейтралитета за слова о Трампе. Джанни заявил: «Мы все должны поддержать его действия, они выглядят довольно хорошо»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Астон Вилла
0
:
Маккаби
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.50
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Бетис
2
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
12.70
П2
50.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Болонья
0
:
Бранн
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
2.70
П2
3.30
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Брага
1
:
Генк
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
6.08
П2
18.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Ференцварош
1
:
Лудогорец
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.85
П2
24.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
ПАОК
0
:
Янг Бойз
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.30
П2
15.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Виктория Пл
0
:
Фенербахче
0
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.65
П2
2.95
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Рейнджерс
0
:
Рома
1
Все коэффициенты
П1
52.00
X
13.20
П2
1.20
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Штутгарт
0
:
Фейеноорд
0
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.35
П2
3.80
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Кристал Пэлас
1
:
АЗ
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.00
П2
22.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Динамо К
1
:
Зриньски
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
6.40
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Хеккен
0
:
Страсбур
1
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.10
П2
1.55
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Лозанна
0
:
Омония
1
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.80
П2
3.85
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Линколн
0
:
Риека
0
Все коэффициенты
П1
4.35
X
3.00
П2
1.92
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Лех
1
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.25
П2
2.65
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Шелбурн
0
:
Дрита
0
Все коэффициенты
П1
3.85
X
2.55
П2
2.55
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Шкендия
0
:
Ягеллония
0
Все коэффициенты
П1
4.39
X
3.15
П2
2.06
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Рапид В
0
:
Университатя Кр
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.90
П2
3.80
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
3
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
0
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
3
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
2
:
Гоу Эхед Иглз
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
1
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
0
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
1
:
Сигма
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
3
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
2
:
Брейдаблик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
0
:
Ракув
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
3
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Экс-председатель комитета ФИФА обвинил Инфантино в нарушении нейтралитета за слова о Трампе. Джанни заявил: «Мы все должны поддержать его действия, они выглядят довольно хорошо»

Президента ФИФА Джанни Инфантино обвинили в нарушении устава за высказывания о политике Дональда Трампа.

Источник: Спортс"

Выступая в среду на бизнес-форуме в Майами, где также присутствовал Трамп, Инфантино похвалил президента США и его политические решения.

"Я не американец, но, насколько я понимаю, президент Трамп был избран в Соединенных Штатах Америки, и его избрание было совершенно очевидным. Находясь в такой великой демократии, как США, вы должны прежде всего уважать результаты выборов, верно?

В конце концов, он был избран на основе программы, того, что он сказал. Он просто выполняет то, что обещал сделать. Я думаю, что мы все должны поддержать его действия, потому что, на мой взгляд, они выглядят довольно хорошо", — сказал Инфантино.

Мигель Мадуро, бывший председатель комитета по управлению ФИФА, также занимавший пост министра в португальском правительстве, заявил, что комментарии Инфантино являются явным нарушением правил политического нейтралитета. Устав ФИФА гласит: «ФИФА сохраняет нейтралитет в вопросах политики и религии. Исключения могут быть сделаны в отношении вопросов, затрагивающих уставные цели ФИФА».

"Возможны дебаты о том, в какой степени такое обязательство должно распространяться на политические позиции, занимаемые должностными лицами ФИФА в частном порядке. Я думаю, президент ФИФА может заявить о необходимости уважения результатов выборов. Но Инфантино пошел еще дальше.

В заключительной части его заявления не только признается легитимность президента Трампа, но и одобряются его политическая программа и действия, а также утверждается, что другие должны их поддержать. Он занимает позицию во внутриполитических дебатах в США.

Хотя он может признавать легитимность президента Трампа, он также должен понимать, что в демократическом обществе другие могут выступать против его политики. Чтобы оставаться политически нейтральным, необходимо не занимать никакой позиции в этих политических дебатах, не говоря уже о том, чтобы утверждать, что все должны поддерживать политику президента Трампа.

Это представляет собой явное нарушение обязанности соблюдать политический нейтралитет, возложенной на любое должностное лицо ФИФА статьей 15 Кодекса этики", — заявил Мадуро.

Нарушение устава ФИФА может привести к расследованию со стороны Комитета по этике руководящего органа. Санкции за нарушение любого из правил и положений ФИФА могут включать предупреждение, выговор, штраф, прохождение инструктажа по соблюдению правил и запрет на участие в любой деятельности, связанной с футболом.