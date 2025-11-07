Митрофанов о Карпине: «Негатива от совмещения, которое препятствует работе в сборной, пока не видим. Если начнет мешать, скажем об этом тренеру»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
2
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
0
:
Бранн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
3
:
Генк
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
4
:
Янг Бойз
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
0
:
Фенербахче
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
2
:
Фейеноорд
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
3
:
АЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо К
6
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
1
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
1
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линколн
1
:
Риека
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
3
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
0
:
Дрита
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
1
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
0
:
Университатя Кр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
3
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
0
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
3
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
2
:
Гоу Эхед Иглз
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
1
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
0
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
1
:
Сигма
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
3
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
2
:
Брейдаблик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
0
:
Ракув
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
3
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Митрофанов о Карпине: «Негатива от совмещения, которое препятствует работе в сборной, пока не видим. Если начнет мешать, скажем об этом тренеру»

Максим Митрофанов высказался о том, что Валерий Карпин совмещает работу в сборной России и «Динамо».

Источник: Спортс"

— Уже почти полгода прошло с момента, как Карпин начал совмещать работу тренером сборной и «Динамо». Нынешние неудачи клуба не вызывают опасений, что такая нагрузка приведет и к регрессу национальной команды, особенно если в ближайшем будущем нас вернут в официальные соревнования?

— Если в ближайшее время вернемся в официальные соревнования, то у нас этот вопрос урегулирован. Так как заранее договаривались с Валерием Георгиевичем и «Динамо», что после снятия санкций со сборной совмещение будет невозможно.

— Кстати, четко оговорено и прописано, что в этом случае Карпин должен будет сделать выбор в пользу сборной?

— Оговорено все четко. В жизни по большому счету можно решить любую ситуацию. Конечно, при определенных обстоятельствах можно выбрать не сборную, но я от Валерия Георгиевича даже риторики такой никогда не слышал. Даже речи не было о том, что есть что-то более важное, чем сборная.

Что касается вашего вопроса о текущих результатах «Динамо», то клубная работа — это другое. Эта работа очень сложная. Мы ее никак не комментируем, но скажу, что на работе сборной, кроме того, что тренер перегружен, это по большому счету никак не отражается. Негатива от совмещения, которое препятствует работе в сборной, мы пока не видим.

Если это начнет мешать работе в сборной, мы тренеру об этом скажем, — сказал генеральный секретарь РФС.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше