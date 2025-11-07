Энрике о переходе в «Зенит»: «Я сказал себе, что благодаря моей работе и скромности в Бразилии обо мне не забудут. Отсюда можно попасть в сборную, здесь очень хороший чемпионат»

— Я знал, что когда перейду в «Зенит», начнется это — болельщики и СМИ будут говорить, что обо мне забудут, что меня больше не будут вызывать в сборную. Но с первого дня, когда я принял это решение, я сказал себе, что благодаря своей работе, личности и скромности обо мне не забудут.