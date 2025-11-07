Ричмонд
Футбол. Испания
перерыв
Эльче
0
:
Реал Сосьедад
0
Все коэффициенты
П1
3.35
X
2.39
П2
3.35
Футбол. Италия
2-й тайм
Пиза
0
:
Кремонезе
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.12
П2
4.70
Футбол. Франция
2-й тайм
Париж
0
:
Ренн
0
Все коэффициенты
П1
3.10
X
2.45
П2
3.45
Футбол. Германия
2-й тайм
Вердер
0
:
Вольфсбург
1
Все коэффициенты
П1
10.50
X
3.80
П2
1.47
Футбол. Премьер-лига
08.11
Динамо
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.26
П2
7.75
Футбол. Первая лига
08.11
Арсенал
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.69
П2
8.50

Энрике о переходе в «Зенит»: «Я сказал себе, что благодаря моей работе и скромности в Бразилии обо мне не забудут. Отсюда можно попасть в сборную, здесь очень хороший чемпионат»

Луис Энрике заявил, что не боялся, что о нем забудут в сборной Бразилии из-за переезда в Россию.

Источник: Спортс"

— Я знал, что когда перейду в «Зенит», начнется это — болельщики и СМИ будут говорить, что обо мне забудут, что меня больше не будут вызывать в сборную. Но с первого дня, когда я принял это решение, я сказал себе, что благодаря своей работе, личности и скромности обо мне не забудут.

Я продолжал сохранять концентрацию, работать, чтобы достичь своей цели — попасть в сборную Бразилии. Все члены тренерского штаба и руководители признали ту работу, которую я проделываю здесь, в «Зените», и вызвали меня в сборную.

С самого начала я не переставал верить в свой потенциал. Я знал, что появится возможность попасть в сборную Бразилии, и это уже происходит не раз. Мне нужно продолжать сосредоточенно работать здесь, в «Зените», чтобы попасть на чемпионат мира.

— Почему именно Россия? Как состоялся этот выбор?

— Это было решение, принятое мной вместе с семьей и женой. Мы приехали сюда, потому что знали, что это очень хороший чемпионат, который имеет большую видимость. Клуб постоянно играет в финалах, выигрывает трофеи. Когда я был в Бразилии, я видел, как «Зенит» выходил в финалы, занимал первое место в чемпионате, боролся за титул. Поэтому я решил перейти сюда.

А еще потому, что здесь много бразильцев — это облегчает адаптацию и игру в российском футболе, — сказал вингер «Зенита».