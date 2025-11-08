Пеп Гвардиола: «Я скучаю по Клоппу, он многому меня научил. При нем противостояние “Сити” и “Ливерпуля” стало самым большим в Англии, атмосфера была похожа на класико»

Мне всегда нравилось это здоровое соперничество. Я всегда чувствовал взаимное уважение. Юрген многое мне дал, и я скучаю по нему. Он многому меня научил в плане того, сколько усилий нужно прилагать, чтобы попытаться его обыграть«, — сказал главный тренер “Ман Сити”.