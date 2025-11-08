Ричмонд
Пеп Гвардиола: «Я скучаю по Клоппу, он многому меня научил. При нем противостояние “Сити” и “Ливерпуля” стало самым большим в Англии, атмосфера была похожа на класико»

Пеп Гвардиола высказался о сравнениях между противостоянием «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» и класико.

«В “Барселоне” и “Реале” внешний шум в тысячу раз громче, чем здесь. Атмосфера на стадионе довольно похожа — она просто фантастическая. Мы помогли “Сити” создать это соперничество за последнее десятилетие. До этого, думаю, главным было противостояние “Юнайтед” — “Ливерпуль”.

То, что произошло в период Юргена (Клоппа), сделало это противостояние самым большим, потому что, возможно, уже после первого сезона борьба за титул в Премьер-лиге шла между нами и ими.

Мне всегда нравилось это здоровое соперничество. Я всегда чувствовал взаимное уважение. Юрген многое мне дал, и я скучаю по нему. Он многому меня научил в плане того, сколько усилий нужно прилагать, чтобы попытаться его обыграть«, — сказал главный тренер “Ман Сити”.