Губернатор о «Челябинске» в РПЛ: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Стадион после реконструкции будет соответствовать минимальным требованиям лиги»

Как только он будет введен в эксплуатацию, мы приступим к коренной реконструкции стадиона «Центральный», на котором играет домашние матчи «Челябинск». Это будет уютный стадион для болельщиков с подтрибунными помещениями, со всем необходимым сервисом. Все будет сделано для того, чтобы семьи приходили на футбол с детьми и болели за нашу команду.