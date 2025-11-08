«Предательство близкого человека — самое тяжелое». История любви и расставания Кокорина и Валитовой

Лавстори Александра Кокорина и Дарьи Валитовой длилась восемь лет. Пара красиво начала свои отношения, воспитывала ребенка, прошла непростые испытания во время судебного процесса и заключения футболиста. Они расстались довольно тихо и неожиданно, своими намеками оставив некоторую загадку.
С кем ранее встречались Кокорин и Валитова
Личная жизнь Александра Кокорина всегда находилась под пристальным вниманием СМИ. Один из первых публичных романов футболиста — с двоюродной сестрой рэпера Тимати Викторией. Их отношения продлились недолго, так как девушка уехала учиться за границу.
Следующей избранницей спортсмена стала Кристина Долгополова. Возлюбленная сопровождала Александра на чемпионате Европы 2012 года. Однако спустя несколько месяцев после турнира у пары случился серьезный конфликт, который привел к их расставанию.
В отличие от Кокорина, личная жизнь Дарьи Валитовой была менее публичной. Когда девушка переехала в Москву, она начала встречаться с певцом Владом Топаловым. Также в жизни блондинки был роман с Тимати.
В 2011 году Валитова состояла в серьезных отношениях с мужчиной, имя которого она не разглашает. Их пути разошлись в 2013-м.
История любви Кокорина и Валитовой
Александр Кокорин и Дарья Валитова познакомились в 2013 году на одной из вечеринок. Яркая блондинка сразу же приглянулась футболисту. А после того как девушка призналась, что следила за его играми в составе сборной России на Евро-2012, Александр перешел к решительным действиям. Кокорин начал активно проявлять инициативу — писал сообщения в социальных сетях, настойчиво просил номер телефона. Его искренний интерес и упорство подкупили Дарью, и она согласилась пойти на свидание.
Александр оказался романтиком — дарил цветы, проявлял заботу и внимание. Их отношения развивались стремительно. Чувства влюбленных стали настолько сильными, что блондинка даже сделала татуировку «К9» на правой руке (первая буква фамилии и игровой номер футболиста).
Ходили слухи о том, что пара могла официально оформить свои отношения в кругу близких друзей. Однако позже Дарья призналась, что никогда не состояла в браке с форвардом.
Ребенок Кокорина и Валитовой
4 июня 2017 года Александр Кокорин и Дарья Валитова стали родителями. Девушка родила мальчика, которого назвали Майклом.
Возлюбленная футболиста долгое время скрывала не только свою беременность, но и факт рождения ребенка. Однако позже молодая мама сделала официальное подтверждение и даже завела наследнику свой аккаунт в социальных сетях. С первых же публикаций в профиле стало очевидно: мальчик — настоящая копия отца. Пользователи Сети единодушно отмечают поразительное сходство Майкла с Александром.
Неудивительно, что Кокорин-младший пошел по стопам отца. Мальчик стал тренироваться в академии московского «Динамо». Юный футболист выбрал ту же игровую позицию, что и отец, — нападающего.
«Он сейчас в академии “Динамо” учится. Я боялся, что его из-за фамилии оставят на лавке. Но нет, все нормально, он сам прошел. Он там не лучший, но типа одаренный парень. И все довольны», — рассказывал футболист в разговоре с бывшим одноклубником по «Динамо» Федором Смоловым на YouTube-канале Smol Talk.
Сам же Александр говорит, что свое будущее сын выберет самостоятельно. При этом он готов к любому варианту.
«Хочу ли, чтобы он стал футболистом? Ну, пусть сам решает. Я всегда помогу», — добавил Кокорин в шоу Smol Talk.
Тюрьма и освобождение
Судьба подкидывала влюбленным и серьезные испытания. В начале октября 2018 года в московском ресторане «Кофемания» произошла драка с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева. В ходе конфликта футболисты избили федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а Александр ударил Пака стулом. Ранее на выходе из ночного клуба игроки напали на водителя Виталия Соловчука, который работал на телеведущую Ольгу Ушакову. Видеозаписи преступления быстро разлетелись по Сети. Данные инциденты привели к уголовному делу и тюремному заключению для обоих спортсменов по статьям «Побои» и «Хулиганство».
На тот момент Дарья Валитова вместе с сыном находились в больнице. Это стало для нее настоящим ударом. Отец девушки, бизнесмен Руслан Валитов, резко осудил поведение футболиста.
«Для меня это было шоком. В моем представлении Александр — совершенно непьющий человек. А тут эти видео, в них, конечно, факт налицо, дураки», — рассказывала Валитова «МК».
Возлюбленная футболиста поддерживала избранника, несмотря на общественное осуждение и шквал негатива. Она посещала все судебные заседания, давала интервью, стараясь объяснить, что спортсмен способен осознать свои ошибки.
Приговор был вынесен в мае 2019 года, а в сентябре Кокорин вышел на свободу. Первым делом он вернулся к семье. По словам Валитовой, футболист сильно изменился в тюрьме.
«Ушла вся дурость, свойственная мужчинам до определенного возраста, он очень повзрослел, осознал многие ошибки в своем поведении, в том числе и в отношении ко мне. Но это личное», — рассказала Дарья в эфире программы «Прямой эфир» на «России 1».
Расставание Кокорина и Валитовой
Зимой 2021 года Кокорин подписал контракт с «Фиорентиной». В Италию футболист отправился вместе со своей семьей. Казалось, что в жизни игрока после возвращения в российский футбол и выступления за «Спартак» теперь будет светлая полоса. Однако уже летом в социальных сетях Валитова начала публиковать неоднозначные сторис. Блондинка жаловалась на предательство близкого человека, однако никаких имен она не называла.
«Предательство близкого человека, наверное, это самое тяжелое, что может произойти с каждым из нас. Это похоже на маленькую смерть. Когда внутри что-то останавливается, какие-то механизмы перестают работать и наступает холод», — писала Валитова.
Кокорин не стал молчать. Он опубликовал скриншот песни рэпера 10AGE «Нет интереса», сопроводив его короткой подписью с подмигивающим смайликом: «Просто нету».
Поклонники пары забеспокоились. Как оказалось — не зря. Вскоре Валитова подтвердила, что они больше не вместе.
«Мы никогда не были официально женаты, поэтому разводом это сложно назвать. Но в плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно», — рассказала Дарья на своей страничке.
Как сложилась жизнь после расставания
В 2022-м Кокорин подписал контракт с «Арисом» из Лимасола. Его сын Майкл часто приезжает к отцу на Кипр. Ради общего наследника Александр и Дарья смогли наладить дружеское общение.
После распавшегося гражданского брака с Валитовой Кокорин встречался с дочерью миллионера Романа Озимкова Кристиной, моделью Викторией Одинцовой и певицей Анной Седоковой. Однако ни один из этих романов не получил официального подтверждения.
Валитова после расставания с Кокориным пыталась построить музыкальную карьеру. Блондинка записала несколько песен. Однако вскоре забросила это дело, переключившись на бизнес. Экс-возлюбленная футболиста открыла магазин детской одежды, который назвала в честь сына — Michael. Девушка скрывает свою личную жизнь от общественности. Неизвестно, состоит ли она с кем-то в отношениях.
Автор: Валентина Глазко