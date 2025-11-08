«Предательство близкого человека — самое тяжелое». История любви и расставания Кокорина и Валитовой

Александр Кокорин и Дарья Валитова познакомились в 2013 году на одной из вечеринок. Яркая блондинка сразу же приглянулась футболисту. А после того как девушка призналась, что следила за его играми в составе сборной России на Евро-2012, Александр перешел к решительным действиям. Кокорин начал активно проявлять инициативу — писал сообщения в социальных сетях, настойчиво просил номер телефона. Его искренний интерес и упорство подкупили Дарью, и она согласилась пойти на свидание.