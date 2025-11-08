Игрока «Престона» Осмайича дисквалифицировали на 9 матчей за расизм во время игры Чемпионшипа. Ранее его банили на 8 игр за укус соперника

Нападающий «Престона» Милутин Осмайич дисквалифицирован на девять матчей за расистское оскорбление игрока «Бернли» Аннибаля Межбри во время матча команд в Чемпионшипе в феврале. Игру приостанавливали после того, как полузащитник пожаловался на оскорбление главному тренеру Скотту Паркеру и судье.