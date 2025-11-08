Игрока «Престона» Осмайича дисквалифицировали на 9 матчей за расизм во время игры Чемпионшипа. Ранее его банили на 8 игр за укус соперника

В решении указано, что Осмайич использовал оскорбительные и/или унизительные выражения в адрес Межбри, содержащие упоминание цвета кожи и/или расы.
Несмотря на отрицание Осмайичем всех обвинений, комиссия признала доказанным факт оскорбления на расовой почве и дисквалифицировала игрока на девять матчей, наложив также штраф в размере 21 000 фунтов и обязав футболиста пройти образовательные курсы.
Напомним, в октябре 2024 года Осмайича дисквалифицировали на 8 матчей за укус защитника «Блэкберна» Оуэна Бека.