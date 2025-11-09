Гасилин о «Динамо»: «Я бы спрашивал с футболистов, а не с тренера. Карпин умеет работать в нашем футболе, при нем игроки прогрессируют. Хочется поддержать его»

В 15-м туре Мир РПЛ бело-голубые уступили «Акрону» со счетом 1:2.
"Мне хочется поддержать Валерия Георгиевича. Давление сумасшедшее. Для меня Карпин является тренером, который умеет работать в нашем футболе. Самое главное, что при нем игроки прогрессируют.
Команде, которая хочет за что‑то бороться, играть так с середняком при своих болельщиках просто недопустимо. Я бы, наверное, спрашивал с футболистов, а не с тренера", — сказал Гасилин.
