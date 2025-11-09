Ричмонд
Непомнящий о слухах про Батракова и «Монако»: «Я бы на его месте не спешил. Алексею нужно играть, он не будет развиваться, если его приглашают не в роли основного игрока»

Валерий Непомнящий оценил возможный переход Алексея Батракова в «Монако».

Источник: Спортс"

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что представители княжеского клуба связались с «Локомотивом» и готовы заплатить за полузащитника около 20 млн евро. Позднее в «Монако» опровергли эту информацию.

«В таких случаях мне трудно делиться своим мнением. Это выбор самого игрока о продолжении своей карьеры. Но я бы на его месте пока не спешил ехать в “Монако”.

Алексею нужно играть. Он не будет развиваться, если его приглашают не в роли основного игрока. Батракову стоит потерпеть еще годик. У нас нет четкого критерия, но на данный момент Батраков — один из лучших футболистов РПЛ. Это 100%.

Кроме хорошего предложения из европейских клубов должно сложиться очень многое. Нужно попасть к своему тренеру и в правильную команду, чтобы другая философия подходила футболисту.

Я даже не могу представить, какая роль будет у Батракова во Франции. В «Локомотиве» он основной футболист. Мы же видели много примеров, когда игрок блестяще выступает у себя, а в другой среде теряет свои качества«, — сказал бывший главный тренер “Томи”.