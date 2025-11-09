Альба об 1:0 с «Сочи»: «Ростову» надо больше забивать и тогда будет полегче. Во 2-м тайме были проблемы, но ребята показали результат"

— Да, в первом тайме мы играли хорошо. Были моменты. Но нам надо больше забивать и тогда будет полегче. А второй тайм получился очень хорошим. У нас были проблемы — моменты у наших ворот, которых не было в первом тайме. Тяжелый второй тайм, но ребята показали результат, молодцы. Двигаемся дальше.