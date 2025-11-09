Защитник «Крыльев» Костанца: «Чувствуется, что в Москве крутится больше денег, чем в других регионах России. Может, буду жить там, когда закончу карьеру»

— Москва — это огромный мегаполис. Чувствуется, что в Москве крутится больше денег, чем в других регионах России. Но лично я очень люблю Самару. Это прекрасный город. В ней здорово жить и проводить время.
— А в Москве ты бы хотел пожить? Может, перейти в какой-нибудь московский клуб?
— Про трансфер мне сказать нечего. А в плане жизни — я иногда общаюсь со своей семьей на этот счет: может быть, когда я закончу карьеру футболиста, я буду жить в Москве. Я бы этого хотел, почему нет. Было бы здорово остаться жить в России после завершения карьеры, — сказал Костанца.