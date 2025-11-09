Мостовой об игре «Спартака» и «Ахмата»: «Вдвойне интересно, потому что есть подоплека, Черчесов, будет интрижка. Красно-белые в один мяч выиграют, думаю»

«Ахмат» был непонятен в начале сезона. Потом назначили Черчесова, сама команда нормальная, есть хорошие футболисты. Они по-любому будут в середине турнирной таблицы РПЛ.
Надеюсь, что «Спартак» поднимется в таблице. Игра с «Локомотивом» показала, «Спартак» их просто вынес. Да, можно сказать, что это Кубок. Будет вдвойне интересно смотреть матч «Ахмат» — «Спартак», потому что есть подоплека, есть Черчесов. Будет интрижка.
Потому что Черчесов тоже хотел в «Спартак» еще раз прийти. Если выиграют — все, если не выиграют — в принципе, ничего. Но «Спартак» с таким составом должен быть наверху таблицы РПЛ.
У «Спартака» все игроки здоровы после матча в Кубке России. Думаю, в один мяч «Спартак» выиграет у «Ахмата», может быть", — сказал бывший полузащитник сборной России.