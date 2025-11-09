Мостовой об игре «Спартака» и «Ахмата»: «Вдвойне интересно, потому что есть подоплека, Черчесов, будет интрижка. Красно-белые в один мяч выиграют, думаю»

Надеюсь, что «Спартак» поднимется в таблице. Игра с «Локомотивом» показала, «Спартак» их просто вынес. Да, можно сказать, что это Кубок. Будет вдвойне интересно смотреть матч «Ахмат» — «Спартак», потому что есть подоплека, есть Черчесов. Будет интрижка.