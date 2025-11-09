Пономарев о Карпине в «Динамо»: «Если случились недоразумения с игроками, возникли группировки в команде, тренера надо менять. Если все нормально, трогать его нельзя ни в коем случае»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.40
П2
1.95
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.17
П2
3.11
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.08
П2
1.39
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Ланс
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Бернли
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
6
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Волга
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Акрон
2
П1
X
П2

Пономарев о Карпине в «Динамо»: «Если случились недоразумения с игроками, возникли группировки в команде, тренера надо менять. Если все нормально, трогать его нельзя ни в коем случае»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что «Динамо» не должно увольнять Валерия Карпина, если у него нет конфликтов с игроками.

Источник: Спортс"

В 15-м туре Мир РПЛ бело-голубые уступили «Акрону» со счетом 1:2.

"Если у него какие-то конфликты есть в коллективе, то это другое дело. Если у него нет беспорядка с коллективом — значит, нужно продолжать работать.

Если уже случились какие-то недоразумения с футболистами, уже возникли группировки в команде, то все, надо тренера менять. Если все нормально, трогать Карпина нельзя ни в коем случае. Пусть ставит свою игру", — сказал Пономарев.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше