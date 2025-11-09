Мареска о 3:0 с «Вулверхэмптоном»: «Челси» играл хорошо и во 2-м тайме забил голы, которые не забил в 1-м. Мы убеждены, что движемся в правильном направлении"

«Мы играли хорошо. Я думаю, единственная разница между первым и вторым таймами заключается в том, что во втором тайме мы забили голы, которые не забили в первом».
Об Алехандро Гарначо.
«Он был очень хорош. Не только при игре с мячом, но и без него, особенно когда он прессинговал — это нам и нужно от наших вингеров. Гарначо играет хорошо, Педру Нету играет хорошо, Эстевао играет хорошо. Нам нужно, чтобы все они играли хорошо».
О ротации.
«Это часть моей работы, это часть игры. В конце концов, это бизнес, в котором, когда ты не выигрываешь, возникают проблемы, но когда выигрываешь, все становится хорошо».
Про гол Мало Гюсто.
«Наконец-то…В прошлом сезоне [Марк] Кукурелья забивал разные голы, играя атакующего крайнего защитника. Мало много раз был близок к этому, но в итоге забил тот гол, который нам был нужен, чтобы повести в счете».
О прогрессе в этом сезоне.
«Стало больше шума извне. Мы убеждены, что как клуб, как команда мы движемся в правильном направлении. В то же время мы можем многое делать лучше», — сказал Мареска.