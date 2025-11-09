Юлманд о 6:0 с «Хайденхаймом»: «Быстрый гол очень помог “Байеру”. Мы поддерживали высокий темп на протяжении всей игры»

"Быстрый гол, очевидно, очень помог, и с того момента мы продолжали давить и поддерживали высокий темп на протяжении всей игры.
Каспер Юлманд оценил победу «Байера» над «Хайденхаймом» (6:0) в Бундеслиге.
"Быстрый гол, очевидно, очень помог, и с того момента мы продолжали давить и поддерживали высокий темп на протяжении всей игры.
Думаю, мы еще можем немного прибавить, но, конечно, сегодня мы очень рады«, — сказал тренер “Байера”.