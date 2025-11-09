«Хуже “Динамо” не было, кроме того, которое вылетело в ФНЛ». Гришин о 10-м месте команды Карпина

Ричмонд
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.40
П2
1.95
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.17
П2
3.11
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.08
П2
1.39
Футбол. Италия
14:30
Аталанта
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.87
П2
7.00
Футбол. Премьер-лига
15:15
Локомотив
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.80
П2
5.73
Футбол. Испания
16:00
Атлетик
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.10
П2
7.80
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.67
П2
5.50
Футбол. Первая лига
16:00
Ротор
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.10
П2
4.30
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.09
П2
2.61
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.01
П2
2.99
Футбол. Англия
17:00
Астон Вилла
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.43
П2
3.20
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.45
П2
2.51
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.59
П2
3.20
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.36
П2
3.26
Футбол. Франция
17:00
Лорьян
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.42
П2
2.44
Футбол. Премьер-лига
17:30
Ахмат
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.47
П2
2.28
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.74
П2
4.64
Футбол. Испания
18:15
Райо Вальекано
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.49
X
4.99
П2
1.48
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Ланс
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Бернли
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
6
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Волга
3
П1
X
П2

«Хуже “Динамо” не было, кроме того, которое вылетело в ФНЛ». Гришин о 10-м месте команды Карпина

Александр Гришин оценил выступление «Динамо» в сезоне РПЛ.

Источник: Спортс"

После 15 матчей бело-голубые занимают в таблице 10-е место.

— Как работать Карпину в «Динамо», и что делать руководству клуба? Есть ли перспектива?

— Это больной вопрос. При такой игре, мне кажется, эмоциональный фон в «Динамо» уже неважный. Если мы ругаем Станковича в «Спартаке», то почему не можем Карпина в «Динамо»?

Мы созванивались с ребятами, которые играли за бело‑голубых. Они говорят, что хуже «Динамо» пока не было, кроме того, которое вылетело в ФНЛ. Для меня все однозначно, — сказал бывший футболист «Динамо».