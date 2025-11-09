Гаджиев о 0:1 с ЦСКА: «Есть возмущение. Мяч забили с нарушением правил. На ВАР сидели личности, которые не первый раз доставляют “Махачкале” неприятности»

Игру обслуживал арбитр Кирилл Левников.
— Что не получилось на контрасте с кубковой игрой?
— Нормально все было. Забивать надо было. Играли не хуже, чем в том матче. Шансов у соперника не было.
А этот мяч тоже забили с нарушением правил. Но трактовки у нас такие… Вилка там слишком большая. Они позволяют в одном случае так свистеть, в другом случае — иначе. Тем более на ВАР сидели личности, которые не первый раз нам доставляют массу неприятностей.
— В общем, недовольство судейством есть, если вкратце?
— Недовольство — это не то слово. Возмущение есть.
— В ЭСК будете обращаться?
— Туда обращаться бесполезно, потому что они всегда объясняют одно и то же. Это касается не только наших высказываний. Можно посмотреть на отзывы многих команд — они все примерно в одной интонации. Потому что уже устали говорить. А эксперты совершенно спокойно черное белым называют, — сказал президент махачкалинского «Динамо».