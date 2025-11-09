«Интер Майами» Месси впервые выиграл серию плей-офф в МЛС и встретится в ¼ финала с «Цинциннати»

В 2024 и 2022 годах флоридцы вылетали в первом раунде, при этом в прошлом сезоне — от «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука (1−2 в серии).
В первом раунде текущего розыгрыша «Интер Майами» одолел «Нэшвилл» (2−1) и встретится в ¼ финала (в полуфинале Восточной конференции) с «Цинциннати», который в первом раунде выбил «Коламбус Крю» (2−1).
«Интер Майами» сыграет с «Цинциннати» на выезде в одном матче 22 или 23 ноября. Победитель игры встретится в ½ финала плей-офф с победителем пары «Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Сити».