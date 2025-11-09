Аршавин о 10-м месте «Динамо»: «Нет стройности вообще, особенно в обороне. Очень много моментов возникает у ворот»

Ричмонд
Футбол. Первая лига
2-й тайм
СКА-Хабаровск
0
:
Урал
2
Все коэффициенты
П1
52.00
X
15.00
П2
1.05
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.17
П2
3.11
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.08
П2
1.39
Футбол. Италия
14:30
Аталанта
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.82
П2
7.00
Футбол. Премьер-лига
15:15
Локомотив
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.83
П2
5.96
Футбол. Испания
16:00
Атлетик
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.15
П2
7.80
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.67
П2
5.40
Футбол. Первая лига
16:00
Ротор
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.10
П2
4.30
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.08
П2
2.62
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.01
П2
2.99
Футбол. Англия
17:00
Астон Вилла
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.42
П2
3.18
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.89
X
3.47
П2
2.53
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.58
П2
3.18
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.35
П2
3.24
Футбол. Франция
17:00
Лорьян
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.04
X
3.40
П2
2.45
Футбол. Премьер-лига
17:30
Ахмат
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.47
П2
2.28
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.72
П2
4.61
Футбол. Испания
18:15
Райо Вальекано
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.42
X
4.97
П2
1.49
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.58
X
3.21
П2
3.03
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Ницца
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Страсбур
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.65
П2
2.61
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Сити
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.11
П2
3.75
Футбол. Германия
19:30
Штутгарт
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.81
П2
5.85
Футбол. Премьер-лига
19:45
Балтика
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.39
X
3.15
П2
2.45
Футбол. Италия
20:00
Рома
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.12
П2
6.52
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Ланс
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2

Аршавин о 10-м месте «Динамо»: «Нет стройности вообще, особенно в обороне. Очень много моментов возникает у ворот»

Андрей Аршавин считает, что «Динамо» не хватает стройности в игре.

Источник: Спортс"

После 15 матчей бело-голубые занимают в РПЛ 10-е место.

«У “Динамо” нет стройности вообще, особенно в обороне. Очень много вариантов [моментов] возникает у ворот “Динамо”. Это, конечно, влияет на результат», — сказал бывший футболист сборной России.