Маскерано о 4:0 с «Нэшвиллом» и выходе в ¼ финала: «Интер Майами» сыграл почти идеально. Мы прекрасно понимали, что стояло на кону"

Флоридцы разгромили «Нэшвилл» (4:0) в 3-м матче серии первого раунда (2−1).
"Думаю, команда сыграла почти идеально. Не говорю, что идеально — всегда есть в чем прибавлять, но мы были на очень высоком уровне во всех аспектах, играли очень интенсивно с первых минут, очень организованно и здорово применяли высокий прессинг.
Правда в том, что я очень благодарен нашим игрокам, потому что мы прекрасно понимали, что сегодня стояло на кону, насколько важно было вывести клуб на новый уровень, пробиться в стадию, где он никогда раньше не был, и они действительно проделали очень хорошую работу«, — сказал тренер “Интер Майами”.